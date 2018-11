To due diligence πελατών αποτελεί μια λύση «καλής γνώσης του πελάτη» (know-your-customer) και εξυπηρετεί πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα με πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή η υγεία. Η λύση αυτή βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους, να διαχειριστούν τη συμμόρφωση και να επιτύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές τους για το οικονομικό έγκλημα ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για παράδειγμα με ανιχνεύσιμες διαδρομές ελέγχου, που δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας.

