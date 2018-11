Επίσης σημειώνεται πως η Lumentum Holdings Inc. αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, λόγω του ότι ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της ακύρωσε μεγάλο μέρος της παραγγελίας του για συστήματα αναγνώρισης προσώπου. Παρότι η Lumentum δεν κατονόμασε τον πελάτη, τα «βλέμματα» όλων στράφηκαν στην Apple η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της εταιρείας εισφέροντας περί το 30% του τζίρου της. Την ίδια ημέρα οι μετοχές της Lumentum έκαναν ελεύθερη πτώση χάνοντας 33% - ποσοστό ρεκόρ για τα δεδομένα της εταιρείας - ενώ κατακρημνίστηκε και η μετοχή της Apple με την πτώση να φτάνει το 5%.

