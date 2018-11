Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας (medtech) απειλούνται από το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην ψηφιακή τεχνολογία, τον ανταγωνισμό από τις εταιρείες τεχνολογίας, και την αυξανόμενη ανάγκη για την επίδειξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το συμπέρασμα της τελευταίας έκδοσης της ετήσιας έρευνας της ΕΥ για τον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας, Pulse of the industry.

More in this category: