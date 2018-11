To 2018, η επιβλαβής εξόρυξη κρυπτονομισμάτων επικράτησε έναντι της κύριας απειλής των τελευταίων ετών, το ransomware. Ο αριθμός των διαδικτυακών χρηστών που δέχθηκαν επιθέσεις από επικίνδυνο λογισμικό εξόρυξης κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε ραγδαία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με κορύφωση τον Μάρτιο όπου περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια χρήστες δέχθηκαν επίθεση.

