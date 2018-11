Χρήστος Κοκκάλας, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Σήμερα πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδύουν στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για προσαρμογή στη νέα ψηφιακή αγορά που έχει δημιουργηθεί και η οποία θα συνεχίσει να γιγαντώνεται μελλοντικά ενώ ακόμα λιγότερες χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του cloud ή του Internet of Things με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους ή την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Τα εργαλεία αυτά σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων θα καθορίσουν στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό τους πρωταθλητές της καινοτομίας, τις επιχειρήσεις εκείνες που θα μεγαλώσουν στην νέα αγορά. Το Τμήμα Καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στοχεύει μέσα από την Εθνική Συμμαχία, τη συνεργατική πρωτοβουλία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην διάδοση και καθοδήγηση προς την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και του τομέα της παιδείας.»

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Ο τουρισμός αποτελεί για τη Θεσσαλία έναν από τους σημαντικότερους τομείς εξέλιξης και ανάπτυξής της, καθώς εμφανίζει θετικές προοπτικές, με ανταγωνιστικούς όρους στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Η προσπάθειά μας για την τουριστική αναβάθμισή της και η καθιέρωση της ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας είναι επίμονη και συνεχής, έχοντας ως κεντρικό μας σύνθημα το THESSALY Handcrafted by time. Η περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχεται με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή. Έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου που παίζει η ψηφιακή εξέλιξη στο σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επενδύουμε σ’ αυτήν για να ενισχύσουμε τις δυνατότητές του τόπου μας. Το πρόγραμμα «Grow Greek Tourism Online» της Google είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

