Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα από τη δράση Unseen Greece by 20 Mates και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού το νέο Ηuawei Mate20 Pro θα ταξιδέψει στα χέρια 20 σημαντικών Ελλήνων instagrammers κυριολεκτικά σε ολόκληρη την χώρα και θα αποκαλύψει μέσα από την τριπλή κάμερα Leica με το νέο υπερευρυγώνιο φακό και τη δύναμη της διπλής τεχνητής νοημοσύνης, την πανέμορφη πλευρά της Ελλάδας με άλλη ματιά.

