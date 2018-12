Τα τεχνολογικά tips των Ελλήνων για το 2018 αποτυπώνει η νέα έρευνα της Focus Bari, “Focus on Tech Life”. Άλλη μια παγκόσμια τάση, που ακολουθούν με συνέπεια και οι Έλληνες, είναι η χρήση των social media, καθώς για περισσότερους από τους μισούς (το 56%) του πληθυσμού αποτελούν μια καθημερινή συνήθεια. Μάλιστα, όπως σημειώνει το sepe.gr, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Ιούνιος-Οκτώβριος 2017).

More in this category: