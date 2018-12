Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά σούπερ μάρκετ Amazon GO στις ΗΠΑ και η εταιρεία εξετάζει να ανοίξει 3.000 καταστήματα ως το 20

O κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου άνοιξε το πρώτο κατάστημα Amazon Go στο Σιάτλ τον Ιανουάριο. Οι πελάτες του σούπερ μάρκετ της Amazon αγοράζουν τρόφιμα χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν σε ταμείο. Η Amazon υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί αλγόριθμους και αισθητήρες για να καταλάβει ποια προϊόντα έχει πάρει ένας πελάτης.

H εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι η εταιρεία αναζητά χώρους μεταξύ 3000 και 5000 τετραγωνικών μέτρων για να κατασκευάσει ένα κατάστημα Amazon Go.

