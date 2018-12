«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες συνεργασίας και άλλες ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία. Αλλά για να διασφαλιστεί ότι δεν προσθέτουν ένα στρώμα ευπάθειας και κινδύνου στον οργανισμό, είναι ζωτικής σημασίας να σκεφτόμαστε την ασφάλειά τους και τα δεδομένα που διατηρούν. Καθώς οι υποδομές πληροφορικής καθίστανται πιο περίπλοκες, οι επιχειρήσεις μπορούν να χάσουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Για να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των οργανισμών που πέφτουν θύματα τυχαίων παραβιάσεων ή προγραμματισμένων επιθέσεων, η ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής πρέπει να γίνει εξίσου σημαντική για την επιτυχία όσο οι οικονομικές, νομικές και προσωπικές παράμετροι»,σχολίασε ο Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing της Kaspersky Lab.

