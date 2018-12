Η μητρική της Google , Alphabet Inc., επενδύει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για τη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος στη Νέα Υόρκη, και να γίνει έτσι η δεύτερη μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία μετά την Amazon , που επιλέγει την οικονομική πρωτεύουσα της Αμερικής για να επεκταθεί και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

