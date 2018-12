Ήδη το Netflix "ποντάρει" όλο και περισσότερο σε μεγάλα ονόματα. Ήδη βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ταινίες από σκηνοθέτες όπως οι Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro και Michael Bay, με σταρ όπως οι Meryl Streep, Ben Affleck, Eddie Murphy, Sandra Bullock, Dwayne "The Rock” Johnson.

Το τμήμα παραγωγής αμιγώς κινηματογραφικών ταινιών σχεδιάζει να παράγει 20 ταινίες τον χρόνο, με budget το οποίο θα κυμαίνεται ανά παραγωγή από 20 εκατ. έως 200 εκατ. δολάρια, ενώ ταυτόχρονα εκείνο της παραγωγής "ανεξάρτητων", low budget ταινιών (κάτω των 20 εκατ. ευρώ έκαστη) θα παράγει 35 ταινίες κατ' έτος. Προσμετρώντας τις παραγωγές ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων, το σύνολο των παραγωγών θα φθάνει ετησίως τις 90, σύμφωνα με τους New York Times.

Στρατηγικό άνοιγμα κάνει το Netflix Inc προκειμένου να επεκταθεί και να κυριαρχήσει στον χώρο της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, διεκδικώντας μάλιστα επί ίσοις όροις "μερίδιο" στα βραβεία Όσκαρ.

