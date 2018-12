Η Huawei βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας τον τελευταίο καιρό, λόγω της σύλληψης της Μενγκ Ουαντζού, chief financial officer της εταιρείας και κόρης του ιδρυτή της, Ρεν Ζενγκφέι, στον Καναδά, κατόπιν αμερικανικού αιτήματος. Επίσης, η κινεζική εταιρεία έχει πρακτικά αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά και έχει δεχτεί «μπλόκο» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ως προς τη δημιουργία υποδομών δικτύων 5G, καθώς πολλοί είναι αυτοί που προβληματίζονται πως θα μπορούσε να διευκολύνει την κατασκοπεία από πλευράς κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

