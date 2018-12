Σε συνέχεια της αναπαραγωγής του δημοσιεύματος των New York Times, σύμφωνα με το οποίο το Facebook παρείχε σε εταιρείες, μεταξύ των οποίων το Netflix, τη δυνατότητα να διαβάζουν τα προσωπικά μηνύματα χρηστών, σας αποστέλλουμε την επίσημη τοποθέτηση του Netflix:

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ανάρτηση δεν δίνει εξηγήσεις για την Amazon ενώ στην περίπτωση της Apple υπάρχει απλά μια μικρή αναφορά, παρότι και οι δύο προαναφερθείσες εταιρείες εντοπίστηκαν από την έρευνα των New York Times ότι χαίρουν πρόσβασης στα δεδομένα των χρηστών του κοινωνικού δικτύου.

«Το Spotify χρειάστηκε συνεπώς άδεια για να μπορούν οι χρήστες του να μοιράζονται τραγούδια μέσω του Facebook Messenger. Το Netflix χρειάστηκε την ίδια πρόσβαση, έτσι ώστε οι θεατές της υπηρεσίας βίντεο συνεχούς ροής να μοιράζονται ταινίες μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για το Dropbox, για την εφαρμογή της Royal Bank of Canada, οι οποίες διαθέτουν χαρακτηριστικά μηνυμάτων Facebook».

Με μια αθώα απάντηση απαντάει το Facebook στις κατηγορίες που του προσάπτει δημοσίευμα των New York Times, ότι δηλαδή επέτρεπε σε Spotify και Netflix την πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα των χρηστών του.

