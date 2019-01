Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της αποστολής, Άλαν Στερν, στις 7:33 ώρα Ελλάδος το εξερευνητικό σκάφος New Horizons κατέγραψε το Ultima Thule αναφέροντας ότι «Ποτέ μέχρι τώρα ένα διαστημικό σκάφος δεν είχε εξερευνήσει ένα τόσο απομακρυσμένο αντικείμενο».

Το πιο μακρινό ταξίδι πραγματοποίησε σήμερα το εξερευνητικό σκάφος New Horizons της NASA το οποίο πέταξε στο πιο απόμακρο ουράνιο σώμα του σύμπαντος που έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα.

