Για παράδειγμα, εάν τα μάγουλά σας είναι ιδιαίτερα θαμπά, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε βιταμίνη C σε αυτήν την περιοχή. Οι μάσκες για την ώρα είναι έγχρωμες, ώστε να είναι εμφανείς οι διαφορετικές ζώνες, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει πριν την ευρεία κυκλοφορίας τους στην αγορά.

Αρχικά, σύμφωνα με το The Verge, η εταιρεία θα προσφέρει πέντε βασικά συστατικά: βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη, feverfew και Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη. Κάθε μάσκα έχει έξι ζώνες: το μέτωπο, την περιοχή των ματιών, τα μάγουλα, τη μύτη, το πηγούνι και τις γραμμές από το πηγούνι μέχρι το μάγουλο. Τα συστατικά σε κάθε περιοχή μπορούν να επιλεγούν με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

