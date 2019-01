Η Space Monitor παρέχει στους χρήστες έναν μοναδικό βραχίονα χεριού, που εξαφανίζεται στο πίσω μέρος του λεπτού πλαισίου της οθόνης. Όταν χρησιμοποιείται ο βραχίονας, η Space Monitor μπορεί εύκολα να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί από τον τοίχο αλλά και να πλησιάσει στην επιφάνεια του γραφείου. Η χαρακτηριστική σχεδίαση HAS (zero Height Adjustable Stand) της Samsung, εξασφαλίζει την απόλυτη ευελιξία για κάθε τύπου προτίμηση οθόνης. Ο βραχίονας δεν καθιστά απλώς πιο άνετη τη θέαση οθόνης, αλλά μειώνει αισθητά και τη διαχείριση καλωδίων, ενσωματώνοντας τα μέσα στο μπράτσο της οθόνης για ένα πιο καθαρό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Τρεις νέες οθόνες ανακοίνωσε, με αφορμή την έλευση του 2019, η Samsung Electronics Co., Ltd.: τη μοντέρνα και μινιμαλιστική Space Monitor, την CRG9 σχεδιασμένη για απαράμιλλη gaming εμπειρία και την UR59C, μια εντυπωσιακή κυρτή οθόνη 4K UHD.

