Οι πρωταγωνιστές Όσον αφορά την κορυφαία πεντάδα των πιο ισχυρών κατασκευαστών feature phones, παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Counterpoint Research, την πρώτη θέση μοιράζονται η ινδική iTel και η φινλανδική HMD, η οποία διαχειρίζεται το brand της Nokia. Οι δύο εταιρείες συγκέντρωσαν κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 μερίδιο αγοράς 14% έκαστη, έναντι 16% και 12% ένα χρόνο νωρίτερα. Την αμέσως καλύτερη επίδοση είχε η εταιρεία Jio με μερίδιο 11% το 3ο τρίμηνο του 2018, από μόλις 3% την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με τη Samsung Electronics να έπεται με μερίδιο 8% και την Techno, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, να κατακτά μερίδιο 6%. Οι αναλυτές της εταιρείας σχολιάζουν ότι η LG Electronics Inc., αν και ήταν ο νούμερο δύο “παίκτης” των feature phones στην πολύ δυναμική αγορά της Βόρειας Αμερικής, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο top ten.

