Οι πελάτες της Sprint θα είναι μεταξύ των πρώτων στον κόσμο που θα βιώσουν την απίστευτη ταχύτητα, την αξιοπιστία και την κινητικότητα του 5G «Είμαστε υπερήφανοι που η μακρόχρονη σχέση μας με τη Samsung έχει παραδώσει στους πελάτες μας μερικές από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας εδώ και χρόνια - και αυτή η παράδοση συνεχίζεται με το 5G», δήλωσε ο Dr. John Saw, Επικεφαλής του τομέα τεχνολογίας της Sprint και συνέχισε ότι «Η Samsung είναι μία από τους βασικούς μας συνεργάτες του δικτύου 5G, τους Massive MIMO παρόχους, οπότε είμαστε ευτυχείς που θα μας δώσουν και ένα από τα πρώτα smartphones της σειράς 5G, θέτοντας απίστευτα γρήγορη συνδεσιμότητα στα χέρια των πελατών μας».

