«Το 2018, μειώθηκαν σχετικά οι καθημερινές ανιχνεύσεις. Από τη μία, αυτό θα μπορούσε να δείχνει το ενδιαφέρον των εγκληματιών για επαναχρησιμοποίηση παλιών κακόβουλων προγραμμάτων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των ανιχνεύσεων backdoors και Trojan-Ransom μας δείχνουν ότι οι κακόβουλοι φορείς βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων για να θέσουν σε κίνδυνο τις συσκευές των θυμάτων και να βγάλουν λεφτά από αυτές. Το διαρκές ενδιαφέρον για το ransomware και η συνεχιζόμενη ανάπτυξή του είναι μια προειδοποίηση για να παραμένουμε σε επαγρύπνηση - τόσο έναντι των υφιστάμενων, γνωστών ψηφιακών απειλών όσο και των νέων, άγνωστων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τα συστήματα ανίχνευσης και προστασίας σε καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας είναι ασφαλείς», σχολίασε ο Vyacheslav Zakorzhevsky, Head of Anti-Malware Research στην Kaspersky Lab.

