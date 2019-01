To Google Assistant - γνωστό και ως «OK Google»- είναι πλέον διαθέσιμο σε 30 γλώσσες και σε 80 χώρες, από μόνο οκτώ γλώσσες και 14 χώρες το 2017. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη Google, οι ενεργοί χρήστες του ψηφιακού βοηθού έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε ένα έτος.

