Τρία νέα μοντέλα iPhone ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό η Apple Inc. το ερχόμενο φθινόπωρo, μεταξύ των οποίων και τον διάδοχο του XR, της φθηνότερης συσκευής που παρουσιάστηκε το 2018 με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της εταιρείας.

