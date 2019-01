Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, η Lenovo είχε και πολύ καλή επίδοση στις ΗΠΑ, καταγράφοντας το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, παρά τη στασιμότητα της συνολικής αγοράς. Το 4ο τρίμηνο του 2018 ήταν δύσκολο για την HP Inc, που δέχθηκε μείωση των πωλήσεων μετά από τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα ανάπτυξης. Οι αποστολές της HP Inc. μειώθηκαν στις περισσότερες περιοχές-κλειδιά, εκτός από την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού και της Ιαπωνίας. Τέλος, η Dell σημείωσε ανάπτυξη, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σε EMEA και Ιαπωνία, αλλά μείωση στην την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού και στη Λατινική Αμερική.

Κόντρες κορυφής Οι τρεις κορυφαίοι κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς, Lenovo, HP Inc. και Dell, αύξησαν το μερίδιο τους και έφθασαν να ελέγχουν συνολικά το 63% των πωλήσεων PCs το 4ο τρίμηνο του 2018, από 59% το 4ο τρίμηνο του 2017. Επιπλέον, σημειώνει το sepe.gr, η Lenovo κατάφερε το εξεταζόμενο διάστημα να ξεπεράσει την HP Inc. και να βρεθεί στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς υπολογιστών (σ.σ. ένας σημαντικός παράγοντας για τις επιδόσεις της εταιρείας ήταν η κοινοπραξία με τη Fujitsu, που συστάθηκε το Μάιο του 2018).

More in this category: