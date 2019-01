- ZAC . K Intelligent Apparel ( www . exisom . com ): Προωθεί τη λύση των «έξυπνων ρούχων», που συνδυάζουν τις ενδυμασίες για τα sports, με τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας. Η Exisom με τη χρήση αισθητήρων σε ρούχα, συγκεντρώσει δεδομένα, τα αναλύει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και ο χρήστης μπορεί να τα επεξεργαστεί μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό του.

- Recycglobe ( www . recycglobe . com ): Διαδικτυακή πλατφόρμα, που επιχειρεί να αλλάξει την αντίληψη των Ελλήνων για την ανακύκλωση, και στην οποία συναλλάσσονται όσοι διαθέτουν υλικά που μπορούν να συλλεχθούν και να υποστούν επεξεργασία από ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

- Orderstate ( www . orderstate . com ): Μια υπηρεσία cloud για εξαιρετικό έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει καθαρή άποψη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας.

- Ο ggit ( www . oggit . me ): H πλατφόρμα δίνει ψηφιακή «ζωή» σε φυσικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και δημιουργώντας μια ζωντανή κοινότητα χρηστών στον τομέα του proximity marketing στο λιανικό εμπόριο.

- Μ yjobnow ( www . myjobnow . com ): Η εφαρμογή βοηθάει εταιρείες κυρίως από τον χώρο της εστίασης, να βρουν προσωπικό εύκολα από το κινητό τους. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για εργασία μπορούν να δουν θέσεις εργασίας κοντά τους και να κάνουν αίτηση. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τους υποψηφίους και να συνομιλήσουν μαζί τους μέσω τσατ από το κινητό.

- HouseID ( www . houseid . co ): Η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, σχεδιαστές, καλλιτέχνες να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα τους. Παράλληλα οι χρήστες μπορούν online να αναζητήσουν προτάσεις για έπιπλα και διακόσμηση από καταστήματα που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα.

- Foodity ( www . sustainablegastronomy . eu ): Δημιουργήθηκε από την προσπάθεια να αναπτυχθούν “ zero waste” εστιατόρια στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αθήνα. Η ομάδα της Sustainable Food Movement in Greece, για να μπορέσει να κάνει πράξη την ιδέα της, δημιούργησε μία εφαρμογή, μέσω της οποίας παρακινεί ιδιοκτήτες εστιατορίων να αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα τροφή την οποία θα πετούσαν, δημιουργώντας πιάτα, τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε καταναλωτής.

- Bubbllz ( www . bubbllz . com ): Πρόκειται για mobile εφαρμογή που επιβραβεύει τους χρήστες για τα social post τους. Παράλληλα είναι μια web marketing πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε καταστήματα, επιχειρήσεις και brands να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω User Generated Content.

- Bespot ( https :// bespot . me ): Μία λύση μάρκετινγκ 360 μοιρών για τον χώρο του λιανικού εμπορίου. Περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και αξιοποιεί τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, για να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ανακαλύπτουν αντικείμενα-αγαθά στα σημεία (spots) που επισκέπτονται και να ανταμείβονται με δώρα και πόντους από καταστήματα και brands.

Οι τρεις μεγάλοι νικητές θα προκύψουν μέσα από μια ζωντανή «μάχη» των δέκα φιναλίστ στο μεγάλο event, με το οποίο κορυφώνεται ο διαγωνισμός στις 21 Φεβρουαρίου στο The Mall Athens. Θα διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα ύψους 10.000 ευρώ, υπηρεσίες καθοδήγησης από μεγάλες εταιρίες, ενώ ο μεγάλος νικητής θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρότασή του στο Creative Business Cup, τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό για creative entrepreneurs, με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες.

Από την αξιολόγηση των προτάσεων, οι δέκα ομάδες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, προχωρούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και θα εκθέσουν τις ιδέες τους στο Τhe Mall Athens τον Φεβρουάριο, σε ειδικά pop up stands. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στα εμπορικά κέντρα της Lamda Development και θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με ειδικές υπηρεσίες mentoring και coaching από κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού καινοτομίας Retech Innovation Challenge, που εγκαινίασε η Lamda Development. Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται με στρατηγικό συνεργάτη τους Industry Disruptors Game Changers (ID – GC), θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο event στις 21 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του The Mall Athens.

