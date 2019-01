Ο κ. Masaru Tamagawa, Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Παγκοσμίως και Πρόεδρος της Sony Marketing Inc., δήλωσε σήμερα: «Η Ευρώπη είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές της Sony και η μεγαλύτερη αγορά για τον εξοπλισμό που φέρει το σήμα της εταιρείας. Η μοναδική και πολύπλευρη εμπειρία του κ. Furumi, θα οδηγήσει τη Sony ακόμη πιο ψηλά στη μελλοντική της ανάπτυξη». Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ταυτόχρονα, είμαι βέβαιος ότι η εξαιρετική ισορροπία εμπειρίας και ηγεσίας του κ. Kumekawa, τόσο στις εγχώριες, όσο και στις υπερπόντιες αγορές θα τονώσει τις επιχειρήσεις μας στην Ιαπωνία, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και άμεσα στα καταστήματα».

Ο Πρόεδρος της Sony Europe Limited, κ. Shigeru Kumekawa, από την 1 η Απριλίου 2019, πρόκειται να επιστρέψει στο Τόκιο μετά τον διορισμό του ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Sony Marketing Inc. Ο κ. Hideyuki Furumi, που κατέχει τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Πωλήσεων της Sony Mobile Communications Inc., θα διαδεχθεί τον κ. Kumekawa, αναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου της Sony Europe.

