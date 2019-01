Οι New York Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Facebook σχεδιάζει να συνδυάσει τις εφαρμογές WhatsApp, Instagram και Facebook Messenger, αν και οι τελευταίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές υπηρεσίες.

More in this category: