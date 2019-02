Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η ελληνική αποστολή στο MWC2019, που αποτελεί την μεγαλύτερη διεθνή εκδήλωση της ψηφιακής τεχνολογίας, θα διαθέτει 2 περίπτερα, 1 στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και 1 στο χώρο της παράλληλης εκδήλωσης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 4 Years From Now (4YFN), υποδηλώνοντας έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δίνουν οι διοργανωτές για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των νέων επιχειρήσεων και τη δικτύωσή τους στη διεθνή αγορά. Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων έχουν προγραμματιστεί workshops με την συνεργασία των φορέων που υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως το οικοσύστημα νέων επιχειρηματιών του egg (πρωτοβουλία της Eurobank & του Corallia), η ΘΕΑ (Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθηνών) πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Α. για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και το ΙΝVENT ICT (πρόγραμμα εκκίνησης επιχειρήσεων που αποτελεί μια συνεργασία της ΕΕΚΤ και του ΕΜΠ). Στις 6 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί workshop στο ΘΕΑ (Αμερικής 8) με τη συμμετοχή των μελών της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους Ανάμεσα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο 4YFN είναι και οι παρακάτω: Deliver WOW, Wedding Agenda, House ID, Brain InsurTech, AGW Simulations, Happyland Entertainment, Infin8, Ismood.

