Οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη επιδρούν αρνητικά στις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας της ηπείρου, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΥ, Building a Better Working Europe, η οποία εντάσσεται στη σειρά ερευνών EY Attractiveness.

More in this category: