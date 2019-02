H τελική τριάδα των νικητών του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσα από μια ζωντανή «μάχη», στην εκδήλωση της Lamda Development στις 21 Φεβρουαρίου στο The Mall Athens.

Η Lamda Development με σύνθημα «Εδώ Καινοτομούμε!», ανοίγει τις πόρτες των εμπορικών της κέντρων και φέρνει σε επαφή καταστηματάρχες και επισκέπτες με νέες τεχνολογίες, που αναπτύσσουν νέοι Έλληνες επιχειρηματίες. Oι 10 φιναλίστ που αναδείχτηκαν στο μεγάλο διαγωνισμό καινοτομίας ReTech Innovation Challenge , ετοιμάζονται με ένα εντατικό πρόγραμμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 15 με 23 Φεβρουαρίου σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα στο The Mall Athens.

