Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει επίσης τη Huawei για συνομωσία με στόχο την παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν καθώς και για κλοπή ρομποτικής τεχνολογίας από την T-Mobile US Inc.

More in this category: