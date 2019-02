Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ ανέθεσε σε πανεπιστημιακούς να διερευνήσουν εάν η σώρευση δεδομένων παραβιάζει τον ανταγωνισμό. «Επιλέγουμε προϊόντα από εκατομμύρια πωλητές, αναζητούμε ειδήσεις από κάθε χώρα στον κόσμο, αλλά όλα αυτά διοχετεύονται σε πολύ λίγες πλατφόρμες», εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς τις Google , Amazon και Facebook. Σήμερα συζητείται στις Βρυξέλλες η αναθεώρηση της οδηγίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να καλύψει θέματα που ανακύπτουν μεταξύ των δημιουργών περιεχομένου (εκδοτικοί οίκοι, μουσικοί, συγγραφείς κ.ά.) και των πλατφορμών όπου αυτό διατίθεται. Το προσχέδιο της οδηγίας θεωρεί άμεσα υπεύθυνες τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την όποια παραβίαση. Αυτό σημαίνει πως το YouTube θα διαπραγματεύεται ειδικές άδειες με απαξάπαντες τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ η Goοgle θα πρέπει να έχει άδεια για φιλοξενία άρθρων εφημερίδων, ειδάλλως δεν θα «ανεβάζει» αποσπάσματά τους.

