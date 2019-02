Οι βιομηχανίες, που θα παρουσιάσουν τους ταχύτερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης για την περίοδο έως το 2022, είναι οι λιανικές πωλήσεις (18,5%), η υγειονομική περίθαλψη (17,9%) και ο κυβερνητικός τομέας/τοπική αυτοδιοίκηση (17,1%). Σημαντικός είναι και ο τομέας των καταναλωτικών δαπανών για ΙοΤ που θα υπερβεί το 2019 τα $32 δις. Οι μεγαλύτερες περιπτώσεις χρήσης από φυσικά πρόσωπα θα σχετίζονται με το “έξυπνο” σπίτι, την προσωπική ευεξία και τα συνδεδεμένα οχήματα. Στο μεταξύ, το Hardware θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών το 2019 στον τομέα του Internet of Things με έσοδα $66 δις, ενώ οι υπηρεσίες IoT θα κινηθούν κοντά στα $60 δις, με τις δαπάνες για λογισμικό του IoT θα φθάνουν φέτος τα $35 δις.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο IoT για το 2019, με δαπάνες που ξεπερνούν τα $35 δις. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας του Internet of Things σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξηθεί, επίσης, με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία να δαπανούν πάνω από $25 δις έκαστη και την Ιταλία να ακολουθεί με $19 δις. Στο μεταξύ, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) θα αντιπροσωπεύει το 7% των συνολικών ευρωπαϊκών εσόδων του Internet of Things το 2019.

Μάλιστα, η συνολική δαπάνη για το ΙοΤ στην Ευρώπη θα αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό μέχρι το 2022, οπότε εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα $241 δις. Η πρόβλεψη βασίζεται σε έρευνα της IDC για την αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία του Internet of Things (Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide). Σύμφωνα με το report, ενώ η ζήτηση για λύσεις IoT θα είναι εμφανής σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, η Δυτική Ευρώπη είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει τον κύριο όγκο των δαπανών και τη μερίδα του λέοντος των σχετικών επενδύσεων.

Ανάπτυξη της τάξης του 20% αναμένεται να καταγράψουν, το 2019, οι δαπάνες για το Internet of Things (IoT) επί ευρωπαϊκού εδάφους, προσεγγίζοντας τα $171 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ.

