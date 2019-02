Η έρευνα της ΕΥ "Decoding the digital home 2019" αποκαλύπτει ότι το ποσοστό των νοικοκυριών στη Βρετανία, που ξοδεύουν περισσότερο από 30 ώρες online την εβδομάδα, έχει μειωθεί από 34% πριν από ένα χρόνο σε 28% το 2018. Η ίδια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.500 βρετανικών νοικοκυριών στα τέλη του 2018, δείχνει το ποσοστό όσων περνούν λιγότερο από 10 ώρες online να έχει αυξηθεί ελαφρά από 18% σε 21% το ίδιο διάστημα.

