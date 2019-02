"Σήμερα η Samsung γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της κινητής καινοτομίας αλλάζοντας οτιδήποτε είναι δυνατόν σε ένα smartphone. To Galaxy Fold συστήνει μια ολοκαίνουρια κατηγορία που παρέχει νέες δυνατότητες, άγνωστες μέχρι τώρα, με την οθόνη μας Infinity Flex" δήλωσε ο DJ Koh, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Τμήματος IT & Mobile Communications της εταιρείας.

More in this category: