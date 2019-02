Η απονομή βραβείων εξελίχθηκε σε μία γιορτή ανάδειξης επιτυχημένων συνεργασιών που υλοποιήθηκαν το 2018, με την Huawei να παρουσιάζει τις καλύτερες πρακτικές και στρατηγικές συνεργασίες που ξεχώρισαν. Με το βασικό μήνυμα της βραδιάς «Growing with the Partner», η Huawei εστίασε στις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζει και αναπτύσσει με τους συνεργάτες της προκειμένου να επιτυγχάνονται σπουδαίες και εποικοδομητικές συνέργειες προς όφελος της τεχνολογικής εξέλιξης, εμβαθύνοντας πάντα στην αποτελεσματική λειτουργία και την πρωτοπορία στον τομέα της καινοτομίας προς όφελος του τελικού πελάτη.

