Ξεχωριστή στιγμή στο μεγάλο τελικό ήταν η παρουσία on stage του Patrick Dixon, ενός από τους σημαντικότερους, διεθνώς, business thinkers, με την μεγαλύτερη επιρροή όσο αφορά στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αγορά του retail. Με μεγάλη εμπειρία, καθώς έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και απίστευτη ενέργεια στην σκηνή, προχώρησε σε μια στοχευμένη παρουσίαση για την μετεξέλιξη του λιανεμπορίου στα χρόνια που έρχονται.

Οι δέκα φιναλίστ παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε μια «ζωντανή αναμέτρηση», που γέμισε την αίθουσα στο The Mall Athens.

