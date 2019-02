Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το κινητό έχει εμπρόσθια κάμερα, αλλά κι άλλες δύο κάμερες στο πίσω μέρος του επιτρέποντας στους χρήστες την βιντεοσκόπηση σε αργή κίνηση (slow motion - 960 frames per second).

More in this category: