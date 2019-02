Η Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), δημοσίευσε το τρίτο μέρος της Έκθεσής της για την Ασφάλεια 2019 στην οποία επισημαίνεται πώς οι παράγοντες που απειλούν την ασφάλεια βάζουν στο στόχαστρο όλο και περισσότερο τα πιο αδύναμα, λιγότερο προστατευμένα σημεία της υποδομής πληροφορικής ενός οργανισμού – τις υλοποιήσεις δημόσιου cloud και φορητότητας.

