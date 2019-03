Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, Co-Founder, CEO, Skroutz.gr τόνισε πως το υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό για να γίνει η Ελλάδα digital hub υπάρχει, ωστόσο αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ψηφιακή κουλτούρα την οποία δεν έχει η ελληνική κοινωνία και να γίνει πλήρης ψηφιοποίηση του Δημοσίου τομέα.

Ο Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος, VIDAVO τόνισε πως δε γίνεται με οργανωμένο τρόπο η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έτσι ώστε να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Cofounder and CEO of EVIA VP of PAPAPOSTOLOU ανέφερε πως χρειάζεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων που θα επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες.

Ο Κωνσταντίνος Καγγελίδης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΒΕ ανέφερε πως η Ελλάδα χάνει τα βασικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τόνισε πως πρέπει να υπάρξει διασύνδεση των εταιριών (αγορά εργασίας) με τα πανεπιστήμια

Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία κινήτρων για τους επαγγελματίες και τόνισε πως είναι αναγκαίο να δουλέψουμε συντονισμένα και με σύνεση έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην ψηφιακή εποχή.

Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τόνισε πως είναι θετικό ότι υπάρχει η βούληση για να φτιαχτούν οι κατάλληλες υποδομές.

Όπως τόνισε η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό, ωστόσο είναι αρνητικό ότι δεν υπάρχει αξιόλογο σύστημα η απαραίτητη χρηματοπιστωτική υποδομή για να χρηματοδοτηθούν νεοφυείς τεχνολογικές εταιρίες.

Ο κ. Γιώργος Ζαλίδης καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ανέφερε πως στόχος είναι η ψηφιακή πολιτική να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των εταιριών.