Στην μεγάλη ανάπτυξη, που καταγράφει το Internet of Things (ΙοΤ) και στην Ελλάδα ποντάρει η Vodafone. Σημειώνεται ότι φέτος εκτιμάται ότι 350 χιλιάδες συσκευές ΙοΤ θα διασυνδεθούν ενώ από αυτές τις 200 χιλιάδες είναι υπό την ομπρέλα της Vodafone. Εκτιμάται, δε, ότι βάσει προβλέψεων του Global System for Mobile Communications, (GSMA) μέχρι το 2025 οι συνδέσεις ΙοΤ θα φτάσουν τα 11 εκατ.

Έτσι χτες η Vodafone παρουσίασε για φορά τη νέα σειρά προϊόντων V by Vodafone, η οποία αξιοποιεί το Internet of Things (ΙοΤ) για να προσφέρει περισσότερη προστασία, σιγουριά και ασφάλεια για όλη την οικογένεια, τα κατοικίδια, το αυτοκίνητο, καθώς και για πολύτιμα αντικείμενα, μέσα από τις εξελιγμένες IoT υπηρεσίες V-Kids Watch, V-SOS Band, V-Auto, V-Multi Tracker και V-Pet Tracker by Vodafone.

Σύμφωνα με την εταιρία η σειρά V by Vodafone επιτρέπει στους καταναλωτές να συνδέουν συμβατές συσκευές απλά και γρήγορα με την παγκόσμια IoT πλατφόρμα της Vodafone, χρησιμοποιώντας τη νέα V-Sim , ώστε να τις διαχειρίζονται από τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσα από την εφαρμογή V by Vodafone.

«Στη Vodafone αποστολή μας είναι να συνδέουμε τον κόσμο για μια καλύτερη ζωή σήμερα και στο μέλλον. Τα αγαπημένα μας πρόσωπα – οι γονείς μας και τα παιδιά μας – σημαίνουν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους. Για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να καλύψουν αυτή την ανθρώπινη ανάγκη, φέρνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένες λύσεις Internet of Things που μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να διευκολύνουν την επικοινωνία μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου περιστατικού, αλλά και να προσφέρουν αυξημένη προστασία για τα αγαπημένα μας αντικείμενα» δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, κ. Άρης Γεωργόπουλος.

Το V-Kids Watch

Το κόστος υπηρεσίας όπως αναφέρθηκε είναι χαμηλό και ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι πχ η υπηρεσία V-Kids Watch θα κοστίζει 5 ευρώ για παιδιά 6-9 ετώ. Πιο συγκεκριμένα η Vodafone Ελλάδας διαθέτει εμπορικά το V-Kids Watch, ένα smartwatch για παιδιά, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κινητό δίκτυο της Vodafone κι επιτρέπει στους γονείς να διατηρούν επικοινωνία με το παιδί τους, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του σπιτιού, αλλά και να εντοπίζουν τη γεωγραφική του θέση, μέσω κινητής εφαρμογής.

Το V-Kids Watch επιτρέπει στους γονείς να ορίσουν ασφαλείς ζώνες για το παιδί – όπως για παράδειγμα το σπίτι ή το σχολείο – και να λαμβάνουν ειδοποίηση στο smartphone σε περίπτωση που εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη περιοχή. Το V-Kids Watch διαθέτει μηχανισμό που αποστέλλει SOS στις προκαθορισμένες επαφές, εάν το παιδί πατήσει το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με φωνητικά μηνύματα.

Προστασία για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα

Η Vodafone παρουσίασε επίσης το V-SOS Band, ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι που επιτρέπει σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να καλούν σε βοήθεια, όταν βρίσκονται σε κάποια έκτακτη κατάσταση.

Πατώντας το πλήκτρο SOS του ηλεκτρονικού βραχολιού, αποστέλλεται ειδοποίηση σε έως και τέσσερις προκαθορισμένες επαφές, όπως για παράδειγμα, τα μέλη της οικογένειας. Επίσης, η συσκευή διαθέτει λειτουργία εντοπισμού πτώσης, με τη βοήθεια της οποίας, τα μέλη της οικογένειας θα λάβουν ειδοποίηση με την τοποθεσία ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν.

Ασφάλεια για το αυτοκίνητο

H Vodafone Ελλάδας διαθέτει εμπορικά την IoT υπηρεσία V-Auto, η οποία αποτελείται από μία IoT συσκευή, κατασκευασμένη από την Vodafone Automotive και μία κινητή εφαρμογή, που ενισχύει την συνδεσιμότητα, αυξάνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου και ενισχύει τη σιγουριά του ιδιοκτήτη του.

Το V-Auto τοποθετείται στην OBD (On Board Diagnostics) θύρα του αυτοκινήτου και αποστέλλει αυτόματα SOS σε περίπτωση σύγκρουσης. Μέσω της κινητής εφαρμογής, παρέχει την επιλογή Εύρεσης Αυτοκινήτου με την οποία οι οδηγοί μπορούν να εντοπίσουν που βρίσκεται το αυτοκίνητό τους, να λάβουν οδηγίες για το πώς θα φτάσουν εκεί, να δουν πλήρες ιστορικό των διαδρομών και τον τρόπο που οδήγησαν το οποίο απεικονίζεται με το Driver Safety Score.

Τέλος, χάρη στη λειτουργία Auto-SOS, σε περίπτωση ατυχήματος, εξειδικευμένοι εκπρόσωποί της Vodafone επικοινωνούν με τον χρήστη του V-Auto για να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην υγεία του.

Προστασία για τα πολύτιμα αντικείμενα

Η Vodafone διαθέτει εμπορικά την IoT υπηρεσία V-MultiΤracker by Vodafone, η οποία αποτελείται από μία IoT συσκευή – την μικρότερη σε μέγεθος της σειράς V by Vodafone - και μία κινητή εφαρμογή και επιτρέπει στον χρήστη της να εντοπίσει εύκολα και ξέγνοιαστα οποιαδήποτε αντικείμενο θεωρεί πολύτιμο.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης εγκαθιστά στο αντικείμενο της αρεσκείας του, όπως για παράδειγμα πορτοφόλι, τσάντα, ποδήλατο ή σκούτερ, τον αισθητήρα του V-Multi Τracker και μέσω του app, μπορεί λαμβάνει ειδοποιήσεις κίνησης – σε περίπτωση που κάποιος το μετακινήσει – ή εγγύτητας, εάν φύγει χωρίς αυτό. Επίσης, το V-Multi Τracker επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει ασφαλείς γεωγραφικές ζώνες, διαθέτει πλήκτρο SOS και έχει διάρκεια μπαταρίας 2 με 3 ημέρες.

Ασφάλεια και προστασία στα κατοικίδια της οικογένειας

H Vodafone διαθέτει εμπορικά την υπηρεσία V-Pet, η οποία προσφέρει ασφάλεια και προστασία στα κατοικίδια της οικογένειας, μέσω του IoT. Ειδικός αισθητήρας τοποθετείται στο λουρί του σκύλου ή της γάτας και προσφέρει, μέσω app, ζωντανή ενημέρωση για την κατάσταση του ζώου, καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού του σε περίπτωση απώλειας.

Επίσης, το V-Pet καταγράφει την καθημερινή βόλτα του σκύλου, μεταδίδει live την δραστηριότητά του και το γεωγραφικό του στίγμα, επιτρέποντας παράλληλα τον ορισμό γεωγραφικών ασφαλών περιοχών, είναι ανθεκτικό στο νερό και διαθέτει μπαταρία με διάρκεια 2-3 ημέρες.

Γιώργος Αλεξάκης