Οι Σέρβοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη δική τους Σερβική MAIC™, επιλέγοντας ανάμεσα σε 2 μοντέλα επιτραπέζιας συσκευής (Smart Display), που διατίθενται όπως και στην Ελληνική αγορά σε διαφορετικά μεγέθη, τη μεγάλη MAIC™ στην τιμή των 249€ και τη MAIC mini™ στην τιμή των 149€. Για την υποστήριξη πελατών (After Sales), η MLS συνεργάζεται με την εταιρεία ProMobi D.o.o.

More in this category: