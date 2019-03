Τα σχέδιά του με την ιδιωτικότητα παρουσίασε σε εκτενή ανάρτησή του ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Το Facebook και το Instagram βοήθησαν τους ανθρώπους να διασυνδεθούν με φίλους, κοινότητες και ενδιαφέροντα, στο ψηφιακό αντίστοιχο μιας πλατείας» γράφει ο Ζάκερμπεργκ, προσθέτοντας ωστόσο πως οι χρήστες «όλο και περισσότερο θέλουν να διασυνδέονται κατ'ιδίαν στο ψηφιακό αντίστοιχο του σαλονιού».

Ως αποτέλεσμα αυτού, σημειώνει, επιδιώκεται η εξέλιξη του κοινωνικού δικτύου σε ένα δίκτυο που επικεντρώνεται στην ιδιωτικότητα, περιορίζοντας την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ζάκερμπεργκ λέει ότι το Facebook δεν θα αποθηκεύει «ευαίσθητα δεδομένα σε χώρες με κακό ιστορικό ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ιδιωτικότητα και η ελευθερία έκφρασης».

«Η τήρηση αυτής της αρχής μπορεί να σημαίνει ότι οι υπηρεσίες μας θα μπλοκάρονται σε κάποιες χώρες, ή ότι δεν θα είμαστε σε θέση να μπούμε σε άλλες σύντομα. Αυτός είναι ένας συμβιβασμός που είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε» συμπληρώνει, προσθέτοντας επίσης ότι το κρυπτογραφημένο messaging θα δημιουργήσει χώρο για νέα επιχειρηματικά εργαλεία, ειδικά για τους χώρους των online πληρωμών και του εμπορίου. Αν και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, είπε πως οι αλλαγές θα γίνουν στα επόμενα λίγα χρόνια.

«Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μιλούν κατ'ιδίαν και να ζουν ελεύθερα, γνωρίζοντας πως οι πληροφορίες τους θα εμφανίζονται μόνο σε αυτούς που θέλουν, και δεν θα παραμένουν διαθέσιμες για πάντα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε να πάει ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση, θα είμαι περήφανος για την αλλαγή που έχουν επιφέρει».

Σχετικά με το μέλλον του Ίντερνετ, ο Ζάκερμπεργκ εκτιμά ότι μια «privacy focused» πλατφόρμα επικοινωνίας θα γίνει ακόμα πιο σημαντική σε σχέση με τις σημερινές ανοικτές πλατφόρμες, καθώς «η ιδιωτικότητα δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι οι εαυτοί τους και να συνδέονται πιο φυσικά- για αυτό φτιάχνουμε κοινωνικά δίκτυα». Παράλληλα, σημειώνει πως το private messaging, τα εφήμερα stories και τα μικρά γκρουπ είναι οι πιο ταχέως αναπτυσσόμενοι τομείς online επικοινωνίας, καθώς πολλοί προτιμούν την οικειότητα της επικοινωνίας one on one ή με λίγους φίλους. «Οι χρήστες είναι πολύ πιο προσεκτικοί ως προς τη μόνιμη καταγραφή αυτών που έχουν μοιραστεί. Και όλοι θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε πράγματα όπως οι πληρωμές με ασφάλεια».

Ο Ζάκερμπεργκ αναγνωρίζει πως πολλοί δεν πιστεύουν ότι το Facebook θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια στροφή, «επειδή, ειλικρινά, δεν έχουμε και πολύ καλή φήμη ως προς τη δημιουργία υπηρεσιών προστασίας της ιδιωτικότητας, και ιστορικά επικεντρωνόμασταν σε εργαλεία για πιο ανοικτό sharing. Αλλά έχουμε επανειλημμένα δείξει πως μπορούμε να εξελιχθούμε για να φτιάξουμε τις υπηρεσίες που θέλουν στα αλήθεια οι άνθρωποι, περιλαμβανομένων του private messaging και των stories».

Ο ιδρυτής του Facebook εκτιμά πως «το μέλλον της επικοινωνίας θα στρέφεται όλο και περισσότερο σε προσωπικές, κρυπτογραφημένες υπηρεσίες όπου οι άνθρωποι θα πιστεύουν πως αυτά που λένε μεταξύ τους θα παραμένουν ασφαλή και τα μηνύματα και το περιεχόμενό τους δεν θα παραμένουν εκεί για πάντα. Αυτό είναι το μέλλον που ελπίζω ότι θα βοηθήσουμε να έρθει».

Ο Ζάκερμπεργκ συνοψίζει τις αρχές γύρω από τις οποίες θα στηθεί το δίκτυο ως ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις, κρυπτογράφηση, μείωση της μονιμότητας αποθήκευσης, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση δεδομένων. «Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, σχεδιάζουμε να αναδιαμορφώσουμε περισσότερες από τις υπηρεσίες μας γύρω από αυτές τις ιδέες».