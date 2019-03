Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και πολλά περισσότερα είναι διαθέσιμα στα νέα Samsung Galaxy S10, S10+ και S10e και μπορείτε να τα αποκτήσετε με έως 48 άτοκες δόσεις από σήμερα στα καταστήματα WIND, αλλά και πιο οικονομικά με τα προγράμματα W, όπως και με το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών της WIND, Bring to Save.

