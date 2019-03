Sustainable Food Movement in Greece: Το Sustainable Food Movement in Greece είναι ένα κίνημα που σκοπό έχει να ενημερώσει αρχικά επαγγελματίες της εστίασης και, κατόπιν, το ευρύτερο κοινό σχετικά με τις δυνατότητες της αειφόρου ανάπτυξης της γαστρονομίας και της ελαχιστοποίησης της σπατάλης των τροφίμων. Στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης Σχολής Sustainable Gastronomy στην Ελλάδα. Τα workshops και οι εκπαιδευτικές του δράσεις υλοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ η ψηφιακή εφαρμογή Foodity θα βοηθά τους χρήστες να εντοπίσουν περισσευούμενο φαγητό στην περιοχή τους, το οποίο μπορούν να καταναλώσουν ή να δωρίσουν σε κάποιον που έχει ανάγκη.

The Tipping Point: Το The Tipping Point είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που σκοπό έχει να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων, σε ό,τι αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Μέσω του Tipping Point και του project 100 mentors δίνεται η δυνατότητα στον κάθε μαθητή που βρίσκεται ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, να ανακαλύπτει καινούρια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά μονοπάτια, καθοδηγούμενος από αυτούς που τα έχουν ήδη «περπατήσει» επιτυχώς (μέντορες). Ο μαθητής, μέσω της πλατφόρμας, υποβάλει την ερώτησή του –για παράδειγμα, σχετικά με τη βαρύτητα στο μάθημα της φυσικής- και παίρνει απαντήσεις από ειδικούς της NASA , του CERN , του Εθνικού Αστεροσκοπείου κ.ά., με τους οποίους υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να έρθει σε επαφή. (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: Γιώργος Νικολετάκης, 100 mentors - https://youtu.be/Oq3Zfh0yCYE )

Οπως τόνισε ο Γιώργος Χριστοφορίδης, σύμβουλος της Helexpo, αρμόδιος για το project «#DigitalGreece powered by ΥπΨΗΠΤΕ»: «Το #DigitalGreece, μια ιδέα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, έχει στόχο να αφήσει το σημάδι της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας. Τόσο στη Θεσσαλονίκη, όπου οι 128 ελληνικές startups βρέθηκαν ακριβώς δίπλα στο περίπτερο των ΗΠΑ (τιμώμενης χώρας) και ήρθαν σε επαφή με γίγαντες της τεχνολογίας, όπως η ΙΒΜ και η Facebook , όσο και στο Λας Βέγκας, στη Βαρκελώνη και –τώρα- στο Τέξας, οι νέοι Ελληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες απέδειξαν πως δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Το αντίθετο. Η χώρα μας έχει ό,τι χρειάζεται σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, ώστε –με την κατάλληλη υποστήριξη- να διαπρέψει διεθνώς. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε, προκειμένου να ανασχέσουμε το φαινόμενο του brain drain και, τελικά, να το ανατρέψουμε. Να το μετατρέψουμε σε brain gain».

Οι 13 ελληνικές startups που έλαβαν μέρος στην SXSW2019 δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η εκπαίδευση, οι ιατρικές τεχνολογίες, οι επικοινωνίες, η ρομποτική, η δημιουργική βιομηχανία, ο τουρισμός κ.ά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις: The Tipping Point, Loceye, Vertitech, Orama VR, PD Neurotechnology, Tutobo Educational Robotics, Racecheck, Edit59, Social Experience, Sustainable Food Movement in Greece, Blendo, Viral – Loops, Spotlight POS – Spotfolio.

