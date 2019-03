Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Google έχει ήδη πληρώσει 7 δισ. ευρώ σε πρόστιμα στην ΕΕ μέχρι σήμερα, για δύο άλλες υποθέσεις. Η εταιρεία διαδικτυακής αναζήτησης έλαβε πρόστιμο 4,3 δισ. ευρώ την περσινή χρονιά για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά λόγω του Android λειτουργικού συστήματος της σε smartphones ενώ πήρε άλλο πρόστιμο ύψους 2,4 δισ. το προηγούμενο καλοκαίρι καθώς θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες έναντι των ανταγωνιστών της. Η Google έχει ασκήσει έφεση και στις δύο ευρωπαϊκές αποφάσεις, στο Λουξεμβούργο. Η τελευταία έρευνα επικεντρώνεται στην επιχείρηση της Google, AdSense, που τοποθετεί τη μπάρα αναζήτησης σε ιστότοπους τρίτων, όπως σε ειδησεογραφικές σελίδες. Η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει μέχρι και 13 δισ. δολάρια - το οποίο είναι το 10% του τελευταίου παγκόσμιου τζίρου της μητρικής της Google, Alphabet- αλλά το πρόστιμο αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό.

More in this category: