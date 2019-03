To Visa Innovation Program ξεκίνησε με μία μεγάλη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Προγράμματος, τα οφέλη και το χρονοδιάγραμμα του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της Visa από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάτες και δημοσιογράφοι, καθώς και πολλές εταιρείες fintechs.

- Go live για τις καλύτερες δοκιμασμένες λύσεις πληρωμών στην ελληνική αγορά και την ενσωμάτωσή τους στο παγκόσμιο οικοσύστημα πληρωμών της Visa.

Το Visa Innovation Program θα λειτουργήσει ως μία συνεργατική πλατφόρμα όπου τα fintechs και οι συνεργάτες της Visa θα δουλέψουν μαζί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς μέσω συγκεκριμένων προτάσεων. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς στις πληρωμές από μετρητά σε χρήση καρτών σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις ημερήσιες δαπάνες των Ελλήνων καταναλωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό, τις μετακινήσεις καθώς και συναλλαγές προς καταναλωτή (G2C), καταναλωτή προς δημόσιο (C2G), επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) και Peer to Peer (P2P).

