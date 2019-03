Με την ενισχυμένη υποστήριξη του NVIDIA GPU σε ολόκληρη την πλατφόρμα SAS® Viya® - που περιλαμβάνει προϊόντα όπως το SAS Visual Data Mining and Machine Learning και το SAS Event Stream Processing - οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις υψηλής απόδοσης δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως είναι η ταξινόμηση εικόνων, η ανίχνευση αντικειμένων, η μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, η αναγνώριση εικόνων και η ανίχνευση συναισθημάτων. Οι εταιρείες προωθούν επίσης τις δυνατότητες deep learning και λήψης αποφάσεων σε edge συσκευές, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες ευκαιρίες στον τομέα του IoT. Για παράδειγμα, η προσθήκη τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια edge συσκευή όπως ένα drone μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να χειρίζεται τα πάντα, από την παρακολούθηση ενός έργου υποδομής έως το να προβλέπει τη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Με το GPU και τα analytics ενσωματωμένα στο drone, η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να γίνεται άμεσα. Η ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις.

