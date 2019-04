Με την τεχνολογία να κινεί τις εξελίξεις, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους εγγενείς κινδύνους, σύμφωνα με την όγδοη έκδοση της μελέτης Risk In Review της PwC.

