Η ψηφιακή αυτή ώθηση είναι η άμεση ανταπόκριση τηςστη διακοπή της καλωδιακής υπηρεσίας που έπληξε το αθλητικό της δίκτυο ESPN και άλλα κανάλια και στην άνοδος του Netflix Inc. Η startup της Silicon Valley έχει συγκεντρώσει 139 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως από τότε που ξεκίνησε τη ροή της 12 χρόνια πριν. Το κόστος της συνδρομής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Μια υπηρεσία, αντίστοιχη του Netflix, θα παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη, η Walt Disney Co.

