Η Walmart Inc. ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης στις ΗΠΑ, αύξησε τον ελάχιστο μισθό στα 11 δολ. την ώρα από 9 δολ. μετά τη νομοθεσία που μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις.

