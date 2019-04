Η Ινδία έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά smartphone στον κόσμο, ενώ η Κίνα χάνει έδαφος και εκεί η Apple χάνει μερίδιο από τοπικούς ανταγωνιστές όπως η Huawei Technologies Co. και η Xiaomi Corp. Η Apple ήταν ένας μικρός παίκτης στην Ινδία, εν μέρει λόγω των υψηλών τιμών της, αλλά η τοπική παραγωγή θα βοηθούσε την εταιρεία που εδρεύει στην Καλιφόρνια να αποφύγει εισαγωγικούς δασμούς 20%.

